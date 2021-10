Covid, le nuove regole per viaggiare nel Regno Unito

(Teleborsa) - Da oggi i cittadini dell’Unione Europea che si recano neldevono avere un passaporto valido e avere completato il programma vaccinale completo. In alternativa, si dovrà osservare una quarantena di 10 giorni ed eseguire due PCR. Per quanto concerne l’, i viaggiatori provenienti dall’Unione Europea potranno continuare a utilizzare la Tessera Sanitaria Europea rilasciata dal Paese d'origine.Inoltre, viaggiatori devono compilare unper fornire al governo del Regno Unito i dettagli relativi al viaggio e i loro dati di contatto. Dal 4 ottobre è in vigore il nuovo, che implica misure semplificate per gli arrivi di coloro che sono completamente vaccinati.