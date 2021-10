Expo Dubai 2020, Luiss e Intesa Sanpaolo nel Padiglione Italia con ologrammi e virtual conductor

(Teleborsa) - "Così come la bellezza unisce le persone, l'incontro tra saperi crea nuove competenze". Lainterpreta così l, in partenza il primo di ottobre, e porta, all'interno deldue applicazioni tecnologiche dall'approccio fortemente immersivo. Il fulcro del programma, sviluppato, mette al centro i nuovi percorsi formativi in lingua inglese dell'Ateneo e il tema della Leadership. L'obiettivo è offrire stimoli per comprendere quale dovrà essere la cassetta degli attrezzi degli studenti che si avvicinano alla scelta universitaria e post-laurea.Il primo,darà ai visitatori l'opportunità di dirigere la famosa Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma nei brani più celebri che hanno fatto la storia della Musica ("La Traviata" di Giuseppe Verdi, "Guillaume Tell" di Gioachino Rossini, "La Primavera" di Antonio Vivaldi e "Il Don Pasquale" di Gaetano Donizetti). Ogni esibizione sarà introdotta da un videomessaggio del maestro Antonio Pappano che darà indicazioni sui gesti e i comportamenti più efficaci per guidare un'orchestra. Dirigendo, coordinando e facendo andare al giusto ritmo più di 100 elementi, gli utilizzatori, al termine dell'esperienza, riceveranno una valutazione delle proprie capacità di leadership. Il secondo progetti,permetterà invece, grazie a un sistema di telepresenza olografico 3D, il teletrasporto virtuale di speaker e docenti dell'Ateneo nel Padiglione Italia con una scala di riproduzione tridimensionale 1 a 1 per uno spettacolo live di impatto. Gli speech, realizzati con docenti e studenti dell'Ateneo, manager, imprenditori e personalità del mondo creativo e culturale, saranno inseriti in un palinsesto che sarà declinato secondo le tematiche previste dal Padiglione Italia. I video saranno fruibili anche sull'applicazione Luiss@Expo, disponibile su tutti i digital store.A presentare i progetti Luiss,(alle ore 16:00 di Dubai e alle ore 14:00 italiane) nell'ambito dell'evento Gran Tour - Università Luiss racconta Leading an Orchestra", saranno lae il"Siamo orgogliosi di essere presenti in questa Expo con Leading an Orchestra, un progetto che unisce innovazione e tradizione. Con questa applicazione, realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo, – ha commentato– portiamo nel Padiglione Italia anche il contributo del maestro Antonio Pappano che ricorderà ai visitatori quanto sia fondamentale per un direttore d'orchestra avere capacità di leadership, oltre alle doti artistiche necessarie per interpretare questo ruolo. È lo stesso approccio che abbiamo seguito nell'ideare uno dei nostri migliori master, quello in Musica e Management, che coniuga discipline manageriali e il mondo dell'arte"."La presenza della Luiss all'Expo di Dubai è in linea con la vocazione internazionale del nostro Ateneo che avrà modo di raccontare la nostra offerta formativa attraverso gli ologrammi e una app dedicata – ha dichiarato–. Gli studenti che visiteranno il Padiglione Italia potranno seguire gli interventi dei nostri docenti con una soluzione innovativa e di grande impatto che li farà immergere nel modello educativo della nostra Università. Sono altresì convinto che questa Esposizione Universale sarà un appuntamento straordinario per stimolare le nostre intelligenze e interrogarci sulle grandi questioni globali con uno sguardo fiducioso al futuro".