Ferderchimica, nel 2021 settore recupera livelli pre-crisi (+8,5%)

(Teleborsa) - Con oltre 2.800 imprese, 3.300 insediamenti attivi sul territorio e 111mila addetti altamente qualificati (oltre 270mila considerando anche l'indotto) l'rappresenta il terzo produttore europeo e il sesto settore industriale del Paese. Dopo aver subito in misura più contenuta rispetto alla media manifatturiera gli effetti del lockdown, la produzione chimica in Italia ha sperimentato una rapida ripartenza (+10,5% su base annua nei primi sette mesi) che ha portato la produzione su livelli complessivamente non lontani dal periodo pre-crisi (-1,5% rispetto al 2019). La ripresa si sta, tuttavia, rivelando altamente volatile e discontinua a causa delle persistenti criticità in relazione alla disponibilità e ai costi di numerose materie prime, aggravate dalle crescenti tensioni anche sul fronte energetico. È quanto è emerso oggi dall'che haSecondo leil settore, essenziale durante l'emergenza Covid, chiuderà ile con. L'andamento si presenta, tuttavia, disomogeneo in relazioni ai settori clienti e alle applicazioni: la ripartenza della domanda risulta vigorosa per i comparti connessi alla casa (non solo costruzioni, ma anche elettrodomestici e arredamento), vincolata dalla carenza di chip per l'auto, ancora stentata per il sistema moda. Si mantienecosì come delleimpiegate sia per i dispositivi di protezione individuale sia per garantire ottimali condizione di trasporto e conservazione, anche in relazione al diffondersi dei servizi di e-commerce e delivery. In presenza di effetti via via meno dirompenti della pandemia, si prevede che l'industria chimica in Italia chiuda ilche consentirà di ripianare le perdite subite nel 2020 (-7,7%) superando, già nell'anno in corso, il fatturato pre-pandemia (56 miliardi nel 2019).Anche(+2,5% previsto dopo il +8% del 2021) beneficiando di una ripresa diffusa ai principali mercati di destinazione.