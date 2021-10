Future USA positivi in attesa dell'Opening Bell

Merck

(Teleborsa) - Dopo una giornata fortemente negativa, i future USA indicano che, cercando di mettere a segno un parziale rimbalzo. Una serie di trimestrali positive ha contribuito a compensare le preoccupazioni degli investitori su crescita, inflazione e tapering della FED.Il contratto sulguadagna lo 0,50% a 34.013 punti, mentre quello sulloaumento dello 0,33% a 4.321 punti. Il derivato sulsegna un +35% a 14.740 punti.Sul fronte, prima dell'Opening Bell il Bureau of Economic Analysis (BEA) diffonderà i dati su spese e redditi personali. Dopo l'apertura della Borsa, saranno diffusi il PMI Manifatturiero, la fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan, l'indice ISM manifatturiero e le spese per costruzioni.Tra ic'è ha annunciato che la sua pillola anti Covid-19 riduce del 50% il rischio di morte e di ospedalizzazione),(gli azionisti di hanno respinto il tentativo di acquisizione),(ha concluso un accordo per vendere il suo stabilimento in Ohio a Foxconn),(trimestrale oltre le attese),(ha affermato che i rialzi nei prezzi di petrolio e gas faranno aumentare gli utili del terzo trimestre).