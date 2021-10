Giù il settore automotive dell'Italia (-1,62%)

comparto italiano auto e ricambi

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice EURO STOXX Automobiles & Parts

Stellantis

Ferrari

mid-cap

Brembo

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre mostra un'intonazione debole l'Ilprocede a quota 302.199,8 in diminuzione di 4.989,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua debole a 600 dopo aver avviato la seduta a 599.Tra ledi Piazza Affari del comparto automotive, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,35% sui valori precedenti.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,69%.Tra leitaliane, retrocede, con un ribasso dell'1,01%.