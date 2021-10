Intempump: closing acquisizione White Drive, enterprise value a 278 milioni

Interpump Group

(Teleborsa) -annuncia il closing dell’acquisizione dal gruppo Danfoss delle business unit White Drive Motors & Steering (stabilimenti in USA, Germania e Polonia). L’acquisizione - spiega una nota - è stata possibile a seguito dell’approvazione di Interpump come acquirente da parte degli organi competenti (tra cui Commissione Europea e US Department of Justice), e dal rapido completamento delle pratiche antitrust richieste da varie autorità nel mondo.Il perimetro dell’acquisizione è invariato rispetto al comunicato stampa del 1° giugno 2021.Il venditore ha comunicato che l’ EBITDA , valutato alla data del closing ed esteso ai 12 mesi, ammonterebbe a 53 milioni di euro, a fronte dei 45 originariamente prospettati. Per questo motivo il corrispettivo dell’operazione, pagato in contanti in data odierna, fa riferimento a un, anziché ai 270 milioni di euro precedentemente indicati.