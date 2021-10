ITA in bilico la data di partenza

(Teleborsa) - L’annuncio didella firma sul contratto per- 10 A330neo per i collegamenti di lungo raggio, 7 Airbus A220 e 11 A320neo - ha conquistato la scena mediatica ad appena due settimane dalla data del, fissata per ladella nuova compagnia. Data che fonti vicine ad Alitalia mettonoIl problema principale è rappresentato daldel personale navigante destinato a transitare nei quadri di ITA. Senza che i corsi vengano completati, la nuova compagnia non avrà la possibilità di comporre gli equipaggi. Quanto alli, avverrà alla, a completamento avvenuto delche prevede in totale. ITA ha firmato un accordo conper la fornitura in leasing didi nuova generazione fra velivoli di breve, medio e lungo raggio, tra cui gli A350-900.Intanto, alsi esamina la situazione dei lavoratori Alitalia in amministrazione straordinaria, in una riunione che coinvolge azienda, sindacati e sigle professionali insieme ai rappresentanti dei dicasteri di Economia, Sviluppo economico e Infrastutture e mobilità sostenibili.