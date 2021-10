Italy Goes Green, Sgroi (Italo): occorre supportare forme di mobilità integrata

(Teleborsa) - "è un caposaldo della nostra azienda. I nostri treni ne sono la testimonianza, costruiti con materiale riciclabile al 98%, con sistemi ingegneristici in grado di risparmiare e recuperare energia elettrica durante il viaggio, oltre che di ridurre notevolmente le emissioni di CO2: infatti solo l'1% dell'anidride carbonica emessa dalle attività di Italo non deriva dal consumo di energia elettrica". Lo ha dichiarato, Direttore Health & Safety di Italo, in occasione di Italy Goes Green, l'evento che ha consentito a giovani, esperti e rappresentanti di aziende leader di confrontarsi sui temi chiave del riscaldamento globale.L'output dell'evento - organizzato da Vodafone Italia, Officine Italia e Politecnico di Milano, con la collaborazione di AsviS e Anci, al Vodafone Theatre di Milano - verrà ufficialmente consegnato alla delegazione italiana che prenderà parte a, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021."Abbiamo da sempre investito su una flotta green perché convinti dei benefici, rispetto agli altri treni Alta Velocità siamo in grado di ridurre del 10% i consumi energetici - ha aggiunto il manager di Italo - Sappiamo che oggi più che mai è, per questo Italo continua ad investire sulla sostenibilità e sicurezza dei propri viaggi"."Partecipare a questo evento è un'opportunità di confrontarci e scambiare idee con studenti e ricercatori, contribuendo al tempo stesso a divulgare la nostra filosofia di mobilità. Abbiamo diverse sfide davanti a noi per il prossimo futuro: essere sostenibili, incentivare l'utilizzo di mezzi green e condivisi, come appunto i nostri treni, e, andando a", ha concluso Sgroi.