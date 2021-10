Osai pubblica primo bilancio di sostenibilità. CEO: acceleriamo su circular economy

Osai Automation System

(Teleborsa) -(OSAI) - società quotata su AIM Italia e attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione e il testing su semiconduttori - ha pubblicato il suo, riferito al 2020. "Riteniamo che promuovere uno sviluppo sostenibile, un'idea di impresa con attenzione al sociale, garantisca une di stabilità nel lungo periodo per la società", ha commentato Fabio Benetti, CEO di OSAI.Ilnel 2020 ammonta a 32,3 milioni di euro, quello distribuito a circa 29,0 milioni di euro, mentre, quello trattenuto è pari a 3,3 milioni di euro. Il valore trattenuto viene investito nell'azienda ed è costituito principalmente da ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti a fondi rischi.Da un punto di vista degli indicatori di performance in ambito ESG, la società sottolinea che: dal 2019 il 100% dell'utilizzata deriva da fonte rinnovabile, con zero emissioni di CO2; isono diminuiti del -12,1% rispetto al 2019, quelli idrici del -23,2%, così come la produzione dei rifiuti è scesa del -53,8% (99% dei quali è inviata a riciclo); ha raggiunto i 9(fissati nel 2018), definendone altri ancora più sfidanti per il triennio 2021-23."Siamo soddisfatti che i risultati 2020 indichino che siamo sulla giusta strada, ma abbiamo nuovi obiettivi davanti a noi - ha aggiunto Benetti - Accelerare lo sviluppo dei progetti nell'ambito della Circular Economy, rafforzare la presenza nei mercati strategici esono i nostri obiettivi strategici, affinché le soluzioni OSAI diventino il punto di riferimento per il mercato e l’azienda un partner affidabile e sostenibile".