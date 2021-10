Petrolio in ribasso su indiscrezioni aumento offerta OPEC+

(Teleborsa) - I prezzi del petrolio scambianonella giornata odierna, anche sulla base di indiscrezioni secondo cui i produttori OPEC+ (l'alleanza allargata della storica lobby dei produttori di greggio) potrebberoper alleviare i timori sul lato dell'offerta. L'OPEC+ si riunirà lunedì e, secondo riferito a Reuters da fonti con conoscenza della situazione, il gruppo sta valutando di aggiungere più greggio di quanto inizialmente previsto (ovvero 400.000 barili al giorno).Alle 12.30, i future sul greggiodi dicembre hanno raggiunto i 77,91 dollari al barile, in diminuzione di 0,39 dollari o dello 0,50%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate () di novembre scambiano in ribasso di 0,56 dollari, o dello 0,73%, a 74,48 dollari al barile.Al di là di ottobre, "un aumento più rapido della produzione OPEC+ non può essere escluso", ha affermato Stephen Brennock, analista del petrolio presso PVM Oil Associates. "La prospettiva di unper il gruppo dei produttori", ha aggiunto.Un altro segnale che l'aumento dei prezzi dell'energia sta diventando un problema politico proviene dalla. I funzionari del governo centrale cinese hanno infatti ordinato alle principali società energetiche statali del Paese, dal carbone all'elettricità e al petrolio, dia tutti i costi, secondo le indiscrezioni di Bloomberg.