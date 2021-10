Prysmian, si sblocca la realizzazione del parco eolico offshore Vineyard in USA

Prysmian Group

Iberdrola

(Teleborsa) -, società quotata sull'MTA e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha comunicato di aver ottenuto la "Notice to Proceed" relativa al contratto di circa 200 milioni di euro per la fornitura di un sistema in cavo sottomarino per il. Il progetto consisterà in una serie di 62 turbine eoliche e genererà 800 megawatt di elettricità all'anno alimentando oltre 400.000 case.Il contratto, assegnato a Prysmian nel 2019 da Vineyard Wind LLC, società statunitense posseduta dai fondi Copenhagen Infrastructure Partners e Avangrid Renewables (parte di), prevede lo sviluppo di un sistema in cavo sottomarino che porterà energia rinnovabile alla rete elettrica di terraferma. La consegna e il collaudo del progetto sono previste per il, mentre inizialmente erano previste per il 2021."La ripresa del progetto Vineyard conferma l'accelerazione degli Stati Uniti verso la transizione energetica - ha dichiarato- Prysmian punta a svolgere un ruolo chiave nello sviluppo e upgrade delle infrastrutture delle reti elettriche per supportare la transizione degli Stati Uniti verso fonti energetiche rinnovabili. Disponiamo di tecnologie in cavo all'avanguardia, grande capacità produttiva e di installazione, di un’ampia presenza e track record negli Stati Uniti".