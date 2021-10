Tavolo Alitalia, Bellanova: "MISE pronto a istruttoria su validità licenze e formazione piloti"

(Teleborsa) - "Ilè pronto ad avviareper individuare le modalità tali da garantire la validità delle licenze del personale di volo e gli strumenti per un percorso di aggiornamento e formazione professionale, anche in relazione ai nuovi tipi di aereo". Lo ha annunciato stamane laal tavolo Alitalia, svoltosi al"Le questioni oggi al centro Tavolo confermano la complessità delle materie da affrontare e districare. E questo indica la necessità di un lavoro corale a partire da un confronto serrato e costante tra tutti i Ministeri coinvolti per accompagnare il processo in atto", ha affermato.Bellanova ha anche auspicato la definizione, assieme a tutti gli stakeholders, di una, finalizzata al rilancio di un settore gravemente colpito dalla crisi pandemica, capace di mettere al centro intermodalità e mobilità sostenibile.