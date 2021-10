Wall Street prudente, l'inflazione torna a correre

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street che cerca di mettere a segno un parziale rimbalzo grazie ad una serie di trimestrali positive che contribuiscono a compensare le preoccupazioni degli investitori su crescita, inflazione e tapering della Fed.Sullo sfondo restano tuttavia i timori per i prezzi: il dato PCE (personal consumption expenditures price index) sotto il focus della Federal Reserve, è cresciuto dello 0,4% rispetto al mese precedente, più dello 0,3% atteso dagli esperti, e rispetto a un anno prima è aumentata del 4,3%, l'aumento maggiore dal 1991.Sul fronte macroeconomico, tra poco sono attesi: il PMI Manifatturiero, la fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan, l'indice ISM manifatturiero e le spese per costruzioni.Tra gli indici statunitensi, ilavanza a 34.097 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.323 punti. Pressoché invariato il(+0,01%); guadagni frazionali per l'(+0,38%).(+1,11%),(+0,94%) e(+0,92%) in buona luce sul listino S&P 500.Tra i(+11,86%),(+2,10%),(+1,71%) e(+1,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,51%.(+4,43%),(+3,97%),(+2,96%) e(+2,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,29%.In caduta libera, che affonda del 5,28%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,09 punti percentuali.Poco mosso, che mostra un -1,98%.