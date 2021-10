La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,43%, a 34.326 punti; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dell'1,15% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Positivo il(+0,7%); con analoga direzione, in denaro l'(+1,23%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,30%),(+1,78%) e(+1,60%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+8,44%),(+4,07%),(+3,87%) e(+3,44%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,37%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,71%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,53%.Tra i(+9,19%),(+5,51%),(+5,32%) e(+3,91%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -11,37%.Seduta drammatica per, che crolla del 5,68%.Sensibili perdite per, in calo del 4,02%.In apnea, che arretra del 2,99%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,4%)14:30: Bilancia commerciale (atteso -70,5 Mld $; preced. -70,1 Mld $)15:45: PMI composito (preced. 55,4 punti)15:45: PMI servizi (preced. 55,1 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 59,8 punti; preced. 61,7 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 413K unità; preced. 374K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 4,58 Mln barili).