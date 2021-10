Azimut lancia con Step "Marketplace" il primo ecosistema fintech per le PMI

Azimut

(Teleborsa) -, uno dei principali operatori indipendenti nel risparmio gestito in Europa, e, operatore internazionale focalizzato sui servizi digitali alle imprese, annunciano l’avvio sul mercato italiano di una nuova iniziativa,che applica il modello delle piattaforme elettroniche ai servizi digitali per le piccole e medie imprese.Questa nuova iniziativa nasce da una duplice considerazione: da una parte le crescenti difficoltà per le aziende di accedere a servizi finanziari adeguati e dall’altra l’aumento sul mercato dell’offerta fintech di soluzioni verticali molto efficaci che mancano, tuttavia, di un unico punto di accesso dove gli imprenditori possano trovare la soluzione fintech di cui necessitano.La piattaforma, già attiva e testata con oltre duecento aziende registrate, costituisce un vero e proprio ecosistema fintech completo ed aperto a tutte le imprese tramite il sito web azimutmarketplace.it. La registrazione è gratuita, immediata e avviene tramite selfie e scannerizzazione automatica dei documenti in soli 5 minuti.Nei prossimi mesi - una volta ottenute le ulteriori autorizzazioni in corso di richiesta - la piattaforma si arricchirà di ulteriori servizi a partire dai conti correnti per le imprese.Azimut Marketplace è una società detenuta da Azimut, con una quota pari al 43% destinata a crescere al 100% al raggiungimento di una serie di condizioni e obiettivi e, tra gli altri, da Step 4 Business, società creata dal team Step per lo sviluppo dell’attività e del software.