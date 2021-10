Expo Dubai, Terna presenta installazione "Driving Energy"

Terna

(Teleborsa) -, operatore indipendente di rete per la trasmissione di energia elettrica in Europa, ha presentato al'opera d'arte, all'interno del. La presentazione – fa sapere Terna in una nota – è avvenuta a margine dell'organizzato dalal quale Terna ha partecipato con ilAl centro dell'intervento diil tema della transizione energetica come volano per la crescita economica del Paese; i benefici ambientali apportati dalle nuove opere pianificate da Terna; e il ruolo dell'Italia a livello internazionale, in particolare nell'area mediterranea, in virtù della sua posizione geografica.è stata realizzata dall'con materiali sostenibili ed elementi della rete elettrica riciclati. Lunga oltre 60 metri, l'opera rappresenta il sistema di trasporto dell'energia elettrica come una spina dorsale che, attraverso la rete, porta l'energia in tutto il Paese. In particolare, "Driving Energy" declina in tre dimensioni artistiche i pilastri che guidano l'azione di Terna nel ruolo di regista e abilitatore della transizione energetica in Italia: Sostenibilità, Innovazione e Digitalizzazione."La sostenibilità non è una moda passeggera, ma è una stella polare che deve guidare noi tutti: gli ecosistemi su cui poggiano la nostra società, la nostra sicurezza, il nostro benessere sono infatti in pericolo – ha dichiarato–. Una situazione che richiede una correzione di rotta radicale, per rendere sostenibile, cioè piacevole e insieme sicuro per i quasi 8 miliardi di persone che popolano il pianeta, per i loro figli e per i figli dei loro figli, il nostro modo di vivere e produrre. Questa è la scommessa della sostenibilità, della transizione ecologica. Questo è il motivo per cui Terna ha intrapreso un cammino di lavoro e di investimento che porterà a un cambiamento profondo del sistema energetico all'insegna della decarbonizzazione e dello sviluppo delle fonti rinnovabili".Nell'opera la– driver strategico e di business per Terna – è rappresentata dallo specchio che restituisce l'immagine all'osservatore, diventando strumento di coscienza e responsabilità. In base ai criteri della Tassonomia Europea, – fa sapere Terna – il 95% dei circa 9 miliardi di investimenti previsti dalla società nelè per sua natura sostenibile e finalizzato all'integrazione delle fonti rinnovabili non programmabili e all'incremento della sicurezza e resilienza del sistema elettrico.L'e la– due dei pilastri su cui Terna ha costruito il proprio percorso di crescita – sono simboleggiati dalla luce e dal movimento dei pigmenti azzurri e blu, come il cielo della Penisola, che creano un insieme capillare di linee che rappresenta la rete elettrica. All'interno del Piano Industriale"Nei prossimi anni, – evidenzia Terna – le nuove tecnologie avranno via via un ruolo sempre più centrale, con l'obiettivo di supportare la transizione energetica e migliorare sempre più la resilienza del sistema elettrico. La presenza a Expo 2020 Dubai conferma il ruolo centrale di Terna quale regista del sistema energetico italiano e hub europeo per il raggiungimento degli obiettivi della transizione energetica. Presso il Padiglione Italia, Terna mostra le nuove tecnologie, le innovazioni e le competenze che saranno sempre più imprescindibili per raggiungere gli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione".