Ferrari ha completato la quarta tranche del programma di acquisto di azioni proprie e ha annunciato la quinta tranche

Ferrari

(Teleborsa) -ha comunicato di averesule sul, nell’ambito delladel programma di acquisto di azioni proprie, dal 27 al 30 settembre 2021, un totale dial prezzo medio unitario di 183,2517 euro, per unpari aDall’annuncio della quarta tranche del programma di acquisto di azioni proprie dell’11 marzo 2021 fino all'1 ottobre 2021 il corrispettivo totale investito è stato:• 119.999.824,22 euro per n. 691.001 azioni ordinarie acquistate sul MTA• 35.696.331,47 USD (29.999.644,86 euro) per n. 169.391 azioni ordinarie acquistate sul NYSEGli acquisti sopradescrittiannunciato dalla Società l’11 marzo 2021.Dall'1 gennaio 2019 all'1 ottobre 2021 il cavallino rampante di Maranello haun totale disulper untotale diAll'1 ottobre 2021 Ferrari deteneva pertanto 9.772.903 azioni proprie ordinarie pari al 3,80% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria della Società.Ferrari intendenell’annunciatocon unadi valore fino a euro 150 milioni con, ripartita in euro 120 milioni da eseguire sul mercato MTA, in base ad un contratto non discrezionale stipulato con una primaria istituzione finanziaria, e fino a euro 30 milioni da eseguire sul NYSE mediante un ulteriore mandato con una primaria istituzione finanziaria.La Quinta Tranche sarà effettuata in esecuzione della delibera adottata dall'Assemblea Annuale degli Azionisti tenutasi il 15 aprile 2021.A Milano, oggi, composto ribasso per, in flessione dell'1,20% sui valori precedenti.