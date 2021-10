Il comparto chimico italiano si muove in territorio negativo (-1,73%), aquafil si muove verso il basso

indice del settore chimico

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

media capitalizzazione

SOL

Ftse SmallCap

Aquafil

(Teleborsa) - Scivola l', dopo l'andamento in frazionale ribasso delIlchiude a quota 23.861,6 con un peggioramento di 413,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Meno Debole l', che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 1.394 dopo un avvio a 1.390.Tra i titoli adel comparto chimico, risultato negativo per, con una flessione dell'1,39%.Tra le azioni del, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,55% sui valori precedenti.