Istituto Ifo, sentiment produttori auto in Germania in netto peggioramento

(Teleborsa) -i e dell'indotto si è notevolmente. Lo afferma, indicando che il relativo indicatore del sentiment è crollato adai 32 punti precedenti e risulta in deterioramento per il secondo mese consecutivo (a luglio il dato era a 52,9 punti)."Gli ultimi dati mostrano che l'industria automobilistica è l'industria più gravemente colpita dai colli di bottiglia nella fornitura di prodotti intermedi", afferma, direttore del Centro per l'industria e le nuove tecnologie dell'Ifo.L'unicoarriva dall'estero - si segnala - poiché le ae l'indicatore è passato dai 17 punti di agosto a 34,5 punti, con effetti positivi sulle aspettative di produzione, che sono passate da 35,4 punti a 37,4 punti. "Questo peròil fatto chedi molti consumatorista pesando sull'umore delle case automobilistiche tedesche, che ora producono più auto in Cina che in Germania", avverte Falck.il portafoglio ordini è sceso a 5,3 punti da 17,1 punti di agosto e da 542,5 di luglio e la domanda è in calo per la prima volta da maggio 2020 a -15,7 punti da da +1,7 punti.