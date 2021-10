Renergetica, Integrae SIM alza target price e rivede stime ricavi/EBITDA

Renergetica

(Teleborsa) - L'ufficio studi di Integrae Sim hasu- società attiva nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili e quotata sul mercato AIM Italia - portandolo a 7,27 euro (da 6,90) e hannosul titolo. Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale per il primo semestre 2021, Integrae Sim si aspetta ora un valore della produzione per l'intero anno pari a 12 milioni di euro e un EBITDA pari a 4,8 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 40%.Per gli, previsto un valore della produzione in aumento fino a 18 milioni di euro (CAGR 2020-2024: 11,85%) al 2024, con EBITDA pari a 7,35 milioni di euro (corrispondente ad un EBITDA margin del 40,8%), in crescita rispetto ai 4,69 milioni di euro del 2020 (corrispondente ad un EBITDA margin del 40,8%).