Trasporti, Anav lancia allarme carenza autisti autobus

(Teleborsa) - E. Secondo, la carenza di conducenti professionali "ha assuntonon più trascurabili in tutto il contesto europeo. Una situazione resa ancora più difficile dal grave impatto determinato dalla pandemia e dalle conseguenti misure di contenimento".Il presidente di Anav Confindustria,, ha lanciato l'appello ai ministri Giovannini e Orlando, sollecitando unnel triennio per il settore, a fronte di circaL'associazione rappresentativa del settore afferma che, frutto della "difficoltà delle imprese del settore del trasporto di passeggeri con autobus di reperire conducenti professionali e il costante incremento del fenomeno dell’già presente nelle aziende, pari a circaAnav sottolinea come la categoria dei conducenti professionali rappresenti una inestimabile risorsa umana che dimostra come l'industria del trasporto stradale professionale (trasporto pubblico locale e trasporto commerciale con autobus) sia la spina dorsale della moderna mobilità, al servizio dei cittadini, sempre e ovunque, e di come sposti le nostre società ed economie dove vogliono essere.