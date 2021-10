Andamento positivo per il settore beni personali a Milano (+1,08%)

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

mid-cap

Marr

(Teleborsa) - L'si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dalIlha aperto a 107.151,9, e si è poi portato a quota 108.268, in aumento dell'1,08% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 1.373, dopo aver avviato la seduta a 1.365.Tra leitaliane, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,83% sui valori precedenti.