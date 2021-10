Energia, quali prospettive per il mercato retail?

(Teleborsa) -leche gli operatori deldovranno affrontare, specie in un contesto, come quello attuale, in continua evoluzione.sono solo alcuni dei driver chehanno analizzato nel nuovo studio presentato in occasione della terza edizionee che gli operatori dovranno necessariamente tenere in considerazione per una"Il consumo di energia sta vivendo una fase di, in questo panorama caratterizzato da clienti più esigenti e sofisticati, gli operatori energetici devono azionare nuove leve per la creazione di valore. Non è più necessario quindi soltanto definire una strategia chiara: le aziende del settore devono eccellere anche nell’execution, al fine di raggiungere una proposizione di valore cliente-centrica a 360°”, spiega, Managing Director di Bain & Company Italia e Turchia e a capo della practice Energy italiana.Lo studio, realizzato attraverso due survey online e un'analisi di machine learning, evidenzia come l’evoluzione nella domanda dei consumatori sia destinata a caratterizzare l’industria energetica e il panorama dei player. In particolare, quello che emerge dalla ricerca è che non tutti i clienti sono uguali e, grazie agli advanced analytics, sono stati individuatidi, che rispondono ai diversi bisogni ( The service genius; The utter digital; The phygital)."In una fase di mercato di progressiva liberalizzazione, vediamo grandi opportunità: una strategia focalizzata sul cliente cela un grande potenziale, che spazia dall’utilizzo di nuove tecnologie e digitale, al miglioramento dell’esperienza e dell’interazione con i clienti. Questo contesto è sfidante, ma offre ai player del settore energetico ulteriore spazio di crescita", aggiungePartner e responsabile EMEA per il settore Energy & Utilities di Bain & Company.si trova ad affrontare, evidenziando come circa l’80% dei clienti cerchi informazioni sui fornitori di energia online (+10% vs. 2019), ma 1 su 3 sceglie ancora i canali tradizionali per acquistare: l’effetto ROPO (“research online, purchase offline”) ha ormai ampiamente pervaso le abitudini dei consumatori. E proprio sui canaligli operatori devono essere particolarmente attenti: la qualità dell’esperienza digitale influenza in modo significativo le scelte e la soddisfazione dei clienti, e la clientela è sempre più disposta ad aprirsi a nuovi brand.Un contesto, dunque, certamenteper i player del settore energetico, che devono confrontarsi con clienti per cui la"Abbiamo individuato, in particolare,su cui gli operatori devono investire per mantenere il controllo in un contesto in evoluzione continua: il marketing avanzato, attraverso l’intelligenza artificiale, per acquisire un vantaggio competitivo grazie alla personalizzazione dei servizi e risparmiare sul tempo di lavoro. Poi, l’automazione intelligente, essenziale per controllare i costi (fino a 35% di savings) e riduzione degli errori. Infine, la platformization, che favorisca un engagement degli utenti e abbatta i costi", concludePartner e Digital Practice Leader di Bain & Company.