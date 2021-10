Fiera Milano, ok da assemblea a fusione per incorporazione di Fiera Milano Media

Fiera Milano

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti diha approvato, in sede ordinaria, laa medio e lungo termine - strutturato nella forma di performance share – denominato "Piano di Performance shares 2021-2022", per quanto riguarda la durata del periodo di lock up.I soci hanno inoltre approvato, durante la sessione straordinaria, il(interamente posseduta), con contestuale modifica dell'art. 4 dello statuto sociale di Fiera Milano. L'operazione ha la finalità di "dedicati alle attività di promozione dei servizi digitali e di comunicazione digitale di prodotto, nonché di formazione/e-learning, consentendo una notevole sinergia organizzativa", sottolinea la società in una nota.L'operazione, trattandosi di fusione con società interamente posseduta,di Fiera Milano, che di conseguenza non subirà modifiche.