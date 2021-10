Future USA positivi in attesa dell'Opening Bell

Ocugen

PepsiCo

Facebook

Johnson & Johnson

Albertsons

Lordstown Motors

(Teleborsa) - Dopo un inizio settimana fortemente negativo (il Nasdaq ha perso oltre il 2%), i future USA indicano che, rimbalzando dalle perdite di ieri. La seduta di ieri è stata caratterizzata da un pesante sell-off dei titoli tecnologici, che oggi dovrebbero recuperare terreno, mentre aumenta la speranza che l'economia cresca più forte del previsto, anche perché l'ondata di Covid-19 della variante Delta sembra indebolirsi.Il contratto sulguadagna lo 0,48% a 34.166 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dello 0,48% a 4.321 punti. Il derivato sulsegna un +0,47% a 14.541 punti.Sul, prima dell'Opening Bell il Bureau of Economic Analysis (BEA) diffonderà il dato sulla bilancia commerciale. Dopo l'apertura della Borsa saranno pubblicati i dati sul Purchasing Managers Index (PMI) servizi e composito, oltre che l'ISM non manifatturiero.Tra ic'è(ha annunciato accordi di sviluppo e fornitura congiunti riguardanti il suo candidato al vaccino contro la Covid-19),(trimestrale oltre le attese e guidance rivista al rialzo),(previsto un rimbalzo dopo la perdita di oltre il 5% di ieri, in seguito ai problemi alle sue applicazioni),(ha chiesto l'autorizzazione all'FDA per il richiamo del suo vaccino),(downgrade).