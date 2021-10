Istat, PIL 2° trimestre confermato a +2,7%

(Teleborsa) - Il PIL italiano nel secondo trimestre del 2021, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dele del. Una leggere revisione al ribasso della crescita tendenziale rispetto al 17,3% indicato a fine agosto.E' quanto rileva l', indicando che il secondo trimestre del 2021 ha avuto una giornata lavorativa in più del trimestre precedente ed anche rispetto al secondo trimestre del 2020.Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna registrano un’espansione, con aumenti deldeie deldeglifissi lordi. Lee lesono cresciute, rispettivamente, del 2,4% e del 3,2%.Laal netto delle scorte ha fornito unpercentuali alla crescita del Pil: +2,8 punti dai consumi dellee delle Istituzioni Sociali Private ISP, +0,5 punti daglifissi lordi e -0,2 punti dalla spesa delle(AP). Per contro, la variazione delle scorte ha contribuito negativamente alla variazione del Pil per 0,8 punti percentuali, mentre l’apporto della domanda estera netta è risultato positivo nella misura di 0,3 punti percentuali.Si registrano andamenti congiunturali positivi per il valore aggiunto di, aumentati rispettivamente dell’1,5% e del 3%, e stazionario per il valore aggiunto dell’