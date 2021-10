L'indice dei titoli bancari in Italia brillante (+2,24%), giornata euforica per Unicredit

comparto bancario a Piazza Affari

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

FTSE MIB

Unicredit

Banco BPM

Intesa Sanpaolo

listino milanese

Banca MPS

Banca Popolare di Sondrio

Credem

bassa capitalizzazione

Banca Sistema

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita dell'Ilha aperto a quota 9.818,7, balzando del 2,24% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 2 punti, dopo un avvio a quota 98.Tra i titoli del, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,07%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,47%.Su di giri(+2,06%).Tra le medie imprese quotate sul, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,67%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,79%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,76%.Tra i titoli adell'indice bancario, scambia in profit, che lievita dell'1,57%.