La piattaforma di corsi online Udemy annuncia IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) -, una delle maggiori piattaforme di corsi online al mondo, ha ufficializzato il suo processo di quotazione a Wall Street. In una comunicazione alla SEC ha affermato che sbarcherà sulcon un'offerta pubblica iniziale (), pur senza svelare ancora i dettagli dell'offerta o la data di inizio negoziazioni.sono i principali underwriter dell'IPO, dopo la quale la società sarà quotata con il simbolo "UDMY". Udemy è la terza società del settore a diventare public company quest'anno, dopoDal 2019 al 2020, ledi Udemy sono cresciute del 55,6% a 429,9 milioni di dollari; in particolare,(l'offerta dedicata alle aziende che vogliono migliorare la formazione dei loro dipendenti) ha registrato una crescita del 103,5% delle entrate. La società ha chiuso gli esercizi 2019 e 2020, rispettivamente, condi 69,7 milioni di dollari e 77,6 milioni di dollari. Dal semestre conclusosi il 30 giugno 2020 al semestre conclusosi il 30 giugno 2021, le entrate sono cresciute del 24,5% a 250,6 milioni di dollari (+78,7% delle entrate di UB), anche se ha subito perdite di 52,5 milioni di dollari e 29,4 milioni, rispettivamente.La società è statadurante un round di finanziamento nel novembre dello scorso anno. Gli analisti si aspettano che riceverà una valutazione molto più alta in sede di IPO. La piattaforma di Udemy offre a oltre 44 milioni di studenti l'accesso a più die oltre 180 paesi. Dalla sua fondazione, nel 2010, più di 73 milioni di utenti si sono registrati a Udemy.Sulla piattaforma sono disponibili oltre, che rappresentano un importante. Oltre 28 milioni di utenti si sono iscritti a corsi gratuiti e più di 3,7 milioni di studenti gratuiti si sono convertiti in acquirenti. La società offre anche accesso illimitato a un catalogo curato di corsi attraverso i abbonamenti Consumer, Enterprise e Team.