PepsiCo, trimestrale batte le attese. Alzata guidance per il 2021

PepsiCo

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense di alimenti, snack e bevande, ha registratodel 2021 (terminato il 4 settembre). L'allentamento delle restrizione Covid ha spinto le vendite dei prodotti della società in bar, ristoranti e cinema. Isono aumentati dell'11,6% a 20,19 miliardi di dollari, al di sopra delle stime degli analisti di 19,39 miliardi di dollari, secondo i dati di Refinitiv. L'di 1,79 dollari per azione ha battuto di 6 centesimi per azione il consensus."Siamo soddisfatti dei nostri risultati per il terzo trimestre in quanto abbiamo realizzato una crescita dei ricavi netti molto forte, navigando con attenzione. Data la nostra performance da inizio anno, ora prevediamo che il nostro fatturato organico per l'intero anno aumenterà di circa l'8% e gli utili per azione in valuta costante principale di almeno l'11%", ha affermato il presidente e CEO Ramon Laguarta.Per l', la società prevede ora di ottenere circa l'8% di crescita organica dei ricavi (rispetto alla precedente previsione del 6%), almeno l'11% di crescita costante dell'EPS a valuta core (rispetto alla stima precedente dell'11%). Inoltre, PepsiCo continua ad aspettarsi: un'aliquota fiscale effettiva annuale di base di circa il 21% e rendimenti di cassa totali per gli azionisti di circa 5,9 miliardi di dollari, compresidi circa 5,8 miliardi di dollari eper 106 milioni di dollari.