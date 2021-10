Quinto appuntamento con "Protezione e Sport" venerdì 8 ottobre su Area X

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -andrà in onda ilun ciclo di incontri dedicati al tema dello sport ed alla diffusione della cultura della Protezione, trasmessi in streaming da, l’iniziativa diin Via San Francesco d’Assisi a Torino.Protagonista dell’incontro la campionessa paraolimpica, una giovane nuotatrice che ha conquistato la sua prima medaglia olimpica a Tokyo 2020.L’appuntamento saràe arricchito dal, giornalista de La Stampa che ha vissuto le Olimpiadi come inviata sul campo."Gli eventi dell’ultimo periodo hanno reso ancora più evidente a tutti come sia fondamentale, per un atleta, prendersi cura di sé e, per una squadra, tutelare i propri atleti", sottolinea Alessandro Scarfò, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Assicura, aggiungendo "il nostro obiettivo è che Area X possa contribuire a creare una crescente consapevolezza su questo tema.”