Swiss Re stima costi di circa 30 miliardi per uragano Ida

Swiss Re

indice Swiss Market

Swiss Re N

principale indice azionario svizzero

Swiss Re N

(Teleborsa) - L'potrebbe aver innescato 30 miliardi di dollari di indennizzi assicurativi. E' la stima fatta dache prevede di dover pagareIl riassicuratore svizzero ha inoltre aggiornato a 520 milioni di dollari i suoi risarcimenti per le, lo scorso luglio e, a circa 12 miliardi le perdite complessive per il settore."Le precedenti stime sono soggette a incertezza e potrebbero dover essere successivamente adattate man mano che il processo di notifica e valutazione dei reclami continua", ha affermato la società in una nota.Il titolo quotato sulla piazza di Zurigo si muove in calo e mostra una variazione percentuale negativa dello 0,43% rispetto alla seduta precedente.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 79,04 CHF, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 80,14. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 78,62.