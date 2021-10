A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dello 0,92%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 4.346 punti.In rialzo il(+1,4%); sulla stessa tendenza, sale l'(+1,14%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,77%),(+1,59%) e(+1,46%).del Dow Jones,(+3,23%),(+2,00%),(+1,65%) e(+1,64%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,78%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,61%.Altra i, si posizionano(+5,21%),(+3,86%),(+3,64%) e(+3,36%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,27%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,71%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,22%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,81%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 428K unità; preced. 374K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -418K barili; preced. 4,58 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 15,72K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 350K unità; preced. 362K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5,2%)14:30: Variazione occupati (atteso 460K unità; preced. 235K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,6%).