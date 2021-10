Cts, via libera alle discoteche con Green pass e capienza al 35%

(Teleborsa) -, ultimo scoglio nella fase di uscita dalla pandemia di Covid-19. Il Comitato Tecnico Scientifico () ha dato l'atteso, ma solo per le, cone mascherina chirurgica.La ccompreso il personale dipendente, mentre quelle all'aperto potranno arrivare sino al 50% della capienza. Il Cts infatti inserisce le discoteche fra le attività che "presentano i rischi più elevati per la diffusione del virus". Ilsarà quindi obbligatorio, così come, eccetto che nel momento del ballo, che è stato paragonato alle attività fisiche al chiuso.La decisione degli esperti potrebbe ora essere recepita da Governo con un, che disporrà la riapertura delle discoteche "con gradualità", così come l'annunciato aumento delle capienze di cinema, teatri e impianti sportivi, in occasione delLe linee guida per le riaperture non soddisfano pienamente gli operatori d settore. Per, il sindacato italiano dei locali da balloperché "queste condizioni incideranno sui costi". Il riferimento è alla capienza decisamente bassa.Soddisfatto il Ministro dello Sviluppo Economico, che parla di "dopo aver caldeggiato a lungo un provvedimento di riapertura."Il parere del Cts sulle discoteche è unsperiamo che sia solo un primo passo verso una maggiore riapertura, considerato anche il quadro epidemiologico attuale", commenta il l Sottosegretario di Stato alla Salute,, aggiungendo "confido, che giàsaremo in grado dii indicate dal Comitato".