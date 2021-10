Drones Industry, settore in espansione con grandi potenzialità di sviluppo

(Teleborsa) - Loe le sue prospettive di crescita rappresentanoper tutte le realtà industriali che operano in tale contesto, dalla produzione di velivoli, alla catena di approvvigionamento, alla gestione dello spazio. E' quanto affermato dalall’incontro di apertura d, manifestazione in corso a Bologna dal 6 all’8 ottobre.A conferma del crescente interesse nelle potenzialità industriali dei sistemi aerei senza pilota a bordo, il Direttore dell’ENAC ha fornito un dato importante:al 15 settembre 2021 glida 27.289 a 57.227, con un incremento del 110%.Una crescita favorita anche dall’entrata in vigore del nuovo- European Union Aviation Safety Agency e dalche completa il quadro giuridico. L’ENAC, inoltre, ha di recente pubblicato il(2021-2030) che traccia un percorso di sviluppo dle settore con un'attenzione alle esigenze della società ed alle tematiche ambbientali.Laper il futuro punta a:per le nuove generazioni e migliorare la qualità della vita;con mezzi aerei elettrici e infrastrutture innovative;che guidi la nazione verso la terza dimensione."Siamo pronti per la nuova sfida. Abbiamo una strategia nazionale per creare un ecosistema dedicato alla mobilità avanzata in gradodi sfruttare la terza dimensione e permettere alle imprese italiane di essere protagoniste nell’adozione e nella fornitura di prodotti di mobilità aerea avanzata", ha affermato Quaranta, confermando che l'ENAC "avrà un ruolo decisivo nel consegnare alle nuove generazioni una mobilità aerea urbana, integrata e intermodale che combini immaginazione, capacità progettuale e concretezza, all’interno di un Paese più moderno".