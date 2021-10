FS Italiane, CdA approva semestrale. Ricavi in ripresa nonostante restrizioni

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane ha approvato la Relazione finanziaria semestrale del Gruppo FS Italiane al 30 giugno 2021. Isono aumentati di 476 milioni di euro, a seguito dell'aumento dei ricavi da servizi di trasporto per 108 milioni di euro, dei ricavi da servizi di infrastruttura per 376 milioni di euro e degli altri ricavi da contratti con la clientela per 4 milioni di euro. Gli altri ricavi e proventi invece registrano una variazione negativa pari a 12 milioni di euro.L'è stato pari a 376 milioni di euro (518 milioni di euro nel primo semestre del 2020), mentre ildi periodo è stato pari a -438 milioni di euro, a fronte dei -419 milioni di euro registrati nel medesimo periodo dell'esercizio precedente. Larappresenta un indebitamento netto di 10.643 milioni di euro e registra un incremento di 1.750 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020.Lacomplessivi realizzati dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nel corso del primo semestre del 2021 ammonta a 3.776 milioni di euro, di cui 993 milioni di euro in autofinanziamento e 2.783 milioni di euro contribuiti da fonti pubbliche, con un incremento del 53,6% rispetto all’analogo dato del primo semestre 2020.