Giornata in scivolata per le Borse del Vecchio Continente

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Wall Street, intanto, prosegue gli scambi in rosso, con l'che arretra dello 0,81%. Il sell-off generalizzato è causato dai timori per l'inflazione e la stretta della politica monetaria.Lieve calo dell', che scende a quota 1,154. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.761,9 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,91%), che ha toccato 77,42 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +107 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,89%.vendite su, che registra un ribasso dell'1,46%, seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,15%, e sotto pressione, che accusa un calo dell'1,26%.A Piazza Affari, ilè in calo (-1,35%) e si attesta su 25.606 punti in chiusura; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 28.080 punti, ritracciando dell'1,35%.In rosso il(-1,43%); sulla stessa linea, in discesa il(-1,39%).Dai dati di chiusura di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,97 miliardi di euro, in ribasso (-7,1%), rispetto ai precedenti 3,19 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,88 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,73 miliardi.di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dello 0,71%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,29%.Scivola, con un netto svantaggio del 4,20%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,80%.Affonda, con un ribasso del 3,56%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,03%),(+1,02%),(+0,95%) e(+0,68%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,46%.Crolla, con una flessione del 4,04%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,46%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,42%.