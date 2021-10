L'indice delle società High Tech italiane si muove verso il basso (-2,43%), flessione scomposta per It Way

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 144.314,9 perdendo -3.539,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 875, dopo un avvio di sessione a 888.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, a picco, che presenta un pessimo -2,53%.Tra le medie imprese quotate sul, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,27%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,54%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,14%.Tra le azioni del, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,03%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,73%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,45%.