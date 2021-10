NaDEF, Franco: sfida è uscire da lunga fase stagnazione economia

(Teleborsa) - "di quest'anno e del prossimo nella NaDEF "assumiamo che non ci siano nuove restrizioni alle attività economiche e alla circolazione delle persone". Ma "vigore "deve essere chiaro che questo quadro verrebbe a rischio.Lo ha detto il Ministro dell'Economia,n audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, sulla Nota di aggiornamento al Def sottolineando che "tutti i previsori stanno rivedendo al rialzo le stime della crescita economica italiana" e "sulIl Ministro dell'Economia ha quindi ricordato il quadro macro contenuto nella Nota di aggiornamento e larispetto al DEF di aprile, a cominciare dalla crescita del"Il terzo trimestre sembra sia andato molto bene anch'esso. Noi indichiamo una stima del 2,2%", ha aggiunto.dovrebbe consentirci di coprire nel triennio 2022-2024 la gestione degli effetti residui della pandemia, le politiche invariate e di rinnovare varie misure di politica economica" e "deve consentirci di affrontare la questione degli ammortizzatori sociali e di avviare un processo di alleggerimento del carico fiscale", ha aggiunto Franco. "L'idea è che queste risorse siano utilizzate per sostenere, accompagnare la nostrae cercare di rilanciare stabilmente l'economia del paese", ha sottolineato."Ci aspettiamo unae "auspichiamo che i tassi crescita siano molto elevati maDobbiamo uscirecon "tassi di occupazione strutturalmente più bassi rispetto agli altri Paesi nostri partner".Il rapporto debito-PIL è il "punto debole del nostro Paese, abbiamo un livello di debito molto elevato e la pandemia ha peggiorato questa situazione" ma "anche grazie alla "occasione importante" fornita da tassi "molto bassi". Questa situazione però non durerà "per sempre" e "ildeve gradualmente scendere, l'avanzo primario deve essere gradualmente conseguito e il debito dobbiamo ridurlo" anche perchè ciò consente di liberare risorse "osserva Franco spiegando come "unmeno indebitato è. Inoltre, è necessario considerare, ha aggiunto, la situazione politica che ", si sta aprendo un dibattito sulle future regole di bilancio europee ma in qualsiasi direzione vada qualche" e "abbiamo più di 200 miliardi di liquidità accumulata che può essere un volano per i consumi ma soprattutto per gli investimenti", ha sottolineato Franco ricordando che "per le famiglie consumatrici residenti a luglio queste avevano circa 93 miliardi di depositi bancari in più rispetto alla fine del 2019, un aumento molto considerevole. Per le società non finanziarie l'aumento è stato di 109 miliardi, per le famiglie produttrici 19 miliardi". Dunque se da una parteha spiegato il ministro, "noi pensiamo che i rischi siano bilanciati nelle due direzioni, ottimista e pessimista".Per quanto riguarda le ipotesi di ulteriori proroghe delle scadenze fiscali, "stiamo valutando se una ulteriore spalmatura degli oneri possa essere considerata",. Ma "anche qui bisogna muovere verso una situazione diin cui gradualmente tutte letornino a pagare le cartelle."I superbonus sono molto importati per far ripartire il settore delle costruzioni. Nella legge di bilancio stiamo valutando in che modo possano essere prorogati tutto l'insieme degli interventi, 50, 60 e 110%. Maperchè è "sostenuta per iha aggiunto Franco,Quanto "è uno degli elementi di incertezza più importanti" ma il governo si attende che "ad inizio dell'anno prossimo si attenuerà". "Vi è la sensazione - ha detto Franco - che il fenomeno sia temporaneo. Il petrolio prevede un picco invernale e poi riduzione prezzi. Detto questo èvi siano modi per attenuare a questa dinamica".