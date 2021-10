Nuova Zelanda: banca centrale alza tassi, prima volta in sette anni

(Teleborsa) - La banca centrale della Nuova Zelanda ha alzato oggi i. La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) è così tra le prime banche centrali che ritoccato all'insù il costo del denaro, dall'inizio della pandemia Covid-19, insieme alla Corea del Sud e alla Norvegia.. Per la Nuova Zelanda si tratta della, ma secondo quanto annunciato dall'istituto centrale è solo l'inizio di un ciclo di strette monetarie.La RBNZ ha anticipato un'che dipenderà comunque dall'outlook di medio termine per inflazione e occupazione.