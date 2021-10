Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -, che accusa una flessione dello 0,83% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 4.312 punti. Poco sotto la parità il(-0,47%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,62%.Continuano a preoccupare il possibile aumento dei, l'aumento dell'e il mancato accordo sull'innalzamento delUSA. Intanto, ADP ha comunicato che gli occupati del settore privato hanno registrato un aumento di 568 mila posti di lavoro a settembre, dato migliore delle attese.Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,74%),(-1,63%) e(-1,19%).Tutte le Blue Chip del Dow JonesLe peggiori performance si registrano su, che ottiene -3,86%.In caduta libera, che affonda del 2,93%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,83%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,58%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,02%),(+1,20%),(+0,83%) e(+0,81%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,76%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,77 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 5,16%.Sensibili perdite per, in calo del 4,77%.