Simest investe 1,7 milioni su rafforzamento Gruppo Baglioni nel mercato cinese

(Teleborsa) -(Gruppo CDP)di euro per sostenere la, azienda di Novara attiva nella produzione e commercializzazione di serbatoi e corpi a pressione in acciaio al carbonio e inox.Le risorse fornite sono parte di un’operazione complessiva di oltre 5 milioni di euro e contribuiranno allada parte della controllatadi cui SIMEST è divenuta azionista di minoranza.L'operazione, che ha beneficiato anche dell’intervento del Fondo di Venture Capital, strumento agevolativo gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, consentirà unaed undelle attività del Gruppo Baglioni suled un. L’obiettivo è aumentare la capacità produttiva ed orientare l’offerta su segmenti a maggior valore aggiunto."Questa operazione rappresenta una conferma del processo di internazionalizzazione ormai avviato dal nostro Gruppo", ha commentato, CEO del Gruppo Baglioni, spiegando "l'intervento di SIMEST ci permetterà di disporre della finanza necessaria per un’ulteriore fase di crescita nel Far East, un mercato ad elevato potenziale per i nostri prodotti".