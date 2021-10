Antitrust avvia 5 istruttorie e 7 moral suasion verso società operanti nei servizi idrici

(Teleborsa) -annuncia di aver avviatoe notificatoa società attive neiper far rispettare la correttaa partire dal 1° gennaio 2020.Da quella data, infatti, la disciplina della(o prescrizione breve), introdotta nel nostro ordinamento dalla legge di Bilancio 2018,e quindi i consumatori possonoper importi riferiti ain base alla data di emissione della bolletta.In base alledi consumatori e di associazioni di consumatori e alle informazioni acquisite dagli stessi gestori, è emerso cheattive nei servizi idriciin modo corretto laI comportamenti segnalati riguardano il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione sulle bolletta ed anche la mancata informativa della possi9bilità di avvalersi della prescrizione breve, come prescritto dall'ARERA.Secondo l’Autorità il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione breve può indurre i consumatori a corrispondere importi, spesso ingenti, relativi a consumi prescritti e in tal modogli effetti che la nuova disciplina intende contrastare, ovveroelative a consumi risalenti ad oltre due anni.Per questi motivi l’Autorità ha avviato cinque procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette nei confronti delle società S.A.S.I. ed E.A.S./Ente Acquedotti Siciliani in LCA, e dei Comuni di Ragusa, Cassino e Prata Sannita. Inoltre l’AGCM ha deciso di invitare - tramite moral suasion - i gestori ACEA ATO 2, Gori, Alto Calore, ABC Napoli, Ruzzo Reti, AMAP e C.A.M.-Consorzio Acquedottistico Marsicano ad adottare iniziative dirette a rimuovere le omissioni informative rilevate in modo da fornire agli utenti la possibilità di eccepire la prescrizione di tali importi o di chiederne il rimborso qualora siano stati già pagati.