Banca Mediolanum, a settembre raccolta netta totale di 362 milioni di euro

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -ha chiuso il mese di settembre con risultati commerciali pari a 706 milioni di euro. In particolare, ladi Gruppo è stata positiva per 362 milioni di euro, lepari a 330 milioni di euro e laa quota 13,6 milioni di euro. La Raccolta Netta Totale ha raggiunto i 6.433 milioni di euro da inizio anno, superiori ai 5.806 milioni di euro dello stesso periodo del 2020."È certamente undi tutte le linee di business rispetto allo scorso anno - ha commentato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum - La raccolta totale, benché influenzata dalla consueta stagionalità del mese, ha raggiunto 362 milioni, portando il totale da inizio anno a oltre 6,4 miliardi. Stiamo assistendo a un'accelerazione nell’attività di consulenza dei nostri Family Banker che rinforza la crescita organica in modo sano e sostenibile, con un, la cui raccolta nei primi 9 mesi è superiore del 37% rispetto all'anno scorso".con 330 milioni di mutui e prestiti erogati nel mese - ha aggiunto - Analogamente, prosegue a buon ritmo la raccolta in polizze protezione, dove i 13,6 milioni raccolti in premi portano il totale da gennaio a 119 milioni complessivi".