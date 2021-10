Banche, completata fusione tra Banco delle Tre Venezie e Cherry 106

(Teleborsa) - Dopo l'approvazione delle rispettive assemblee, è stata. Si conclude così un percorso iniziato a giugno 2020, proseguito in aprile 2021 con l'invio dell’istanza autorizzativa alla Banca Centrale Europea e alla Banca d'Italia, concluso con la relativa autorizzazione nel corso dell'estate. I preesistenti soci BTV detengono ildel capitale sociale, mentre gli ex soci Cherry 106 detengono ora ildel capitale sociale di BTV post fusione. Il socio di maggioranza relativa con il 40,7% è Giovanni Bossi, che assumerà l'incarico di amministratore delegato."È stato compiuto un passo molto importante per il futuro del Banco delle Tre Venezie - ha commentato Gabriele Piccolo, presidente di BTV - Sono stato uno dei promotori e soci fondatori di questa realtà, nata nel 2008, che ha attraversato indenne le fasi più difficili della crisi economica, tanto che delle 16 banche Spa e Popolari presenti sul territorio veneto nel 2010, BTV è rimasta, nel 2019,"."L'obiettivo è proseguire l'attività bancaria di supporto alle imprese e agli imprenditori del Triveneto, ampliando l'attività con il supporto della digitalizzazione dei processi e l'intervento in settori che necessitano di un operatore rapido nell'intercettare i bisogni del mercato", ha affermato Giovanni Bossi. "Sarà data particolare attenzione ai, con focus sull'innovazione di prodotto e servizio - ha aggiunto - Centrale anche l'attività di, concentrando gli investimenti sul segmento unsecured, corporate e retail/consumer e su segmenti di portafoglio più difficili da trattare".