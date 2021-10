Fineco, raccolta netta settembre a 572 milioni di euro

Fineco

(Teleborsa) - Nel mese di settembre ladiè salita a 572 milioni di euro, rispetto a 545 milioni di euro di un anno fa. Laè salita a 495 milioni di euro (da 268 milioni di euro di settembre 2020), portando il totale da inizio anno a 5,4 miliardi di euro (+107% a/a). Lasi è attestata a 132 milioni di euro, mentre la diretta ha registrato -55 milioni di euro: prosegue quindi il trend di conversione dei depositi con 853 milioni di euro raccolti da inizio anno, evidenziando un -8% rispetto ai primi nove mesi del 2020. La società segnala inoltre che nel mese sono state pagate dalla clientela 263 milioni di euro di imposte (+106% a/a)."I dati di raccolta nel mese di settembre confermano il trend evidenziato da Fineco durante tutti i primi nove mesi del 2021, caratterizzato da un'efficace conversione in risparmio gestito della liquidità detenuta dalla nostra clientela - ha commentatoe direttore generale di Fineco - Ancora una volta i nostri consulenti hanno dimostrato la propria capacità di affiancare i clienti in una gestione efficace del patrimonio, proponendo soluzioni in grado di rispondere alle diverse esigenze di investimento e di diversificazione, anche grazie al contributo di Fineco Asset Management".I ricavi delsono stimati per il mese di settembre a circa 16 milioni di euro, 6% in meno rispetto a un anno fa a fronte di una volatilità di mercato nettamente inferiore. Il confronto con la media dei ricavi tra il 2017 e il 2019 mostra una crescita intorno al 42%, grazie all'ampliamento della base di clienti attivi e alla continua innovazione dell’offerta. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa 161 milioni di euro (-10% a/a).Ilsi è attestato a 103,6 miliardi di euro, con una crescita del 22% rispetto a settembre 2020. In particolare, le masse del Private Banking si attestano a 45,9 miliardi di euro, con una crescita del 33% rispetto a 34,4 miliardi di euro di settembre 2020. Nel mese di settembre sono stati acquisiti 7.517, portando il dato da inizio anno a 86.938 nuovi clienti, in crescita del 31% rispetto ai 66.513 acquisiti nello stesso periodo del 2020.