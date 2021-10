G20, Bonomi: risposte condivise e azioni concrete

(Teleborsa) - L'Italia, che presiede ilha dato "prova di autorevolezza in una congiuntura più che mai complessa". Lo ha sottolineato il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, aprendo con un messaggio video il final summit dela community che rappresenta oltre 6,5 milioni di imprese. "Possiamo tutti imparare una lezione - ha aggiunto - rimanere unitiperchè "le sfide globali richiedono risposte condivise, inclusive, tempestive e realistiche". Bonomi ha poi ricordato che nei prossimi anni serviranno "enormi investimenti pubblici e privati" per garantire "una crescita inclusiva". La competitività delle imprese ne è un "volano". Sono tuttavia necessarie "politiche basate sulla coerenza e l'efficacia", ha aggiunto il numero uno degli Industriali.Fondamentale poi accogliere laesorta Bonomi che ricorda: "Buona parte della popolazione mondiale non ha accesso ai vaccini - ha detto lanciando un appello ai governi del G20 - è necessario agire affinchè le campagne vaccinali nei Paesi in via di sviluppo siano in linea con quelle delle economie avanzate".Quella vissuta dal febbraio dello scorso anno è una situazione dima adesso è possibile guardare al futuro con "maggiore ottimismo". Per Bonomi