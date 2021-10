Green Pass, Corte europea diritti umani rigetta ricorso in Francia

(Teleborsa) - La(CEDU) ha dichiarato, un maestro di nome Guillaume Zambrano,introdotto in Francia quest'anno.Il ricorrente èche ha letteralmente, proprio con l'intento di creare un "ingorgo" edella Corte, che ne ha ricevuti sinora circa. "Sul suo sito propone ai visitatori di compilare semplicemente un modulo - spiega la CEDU - al fine di aumentare il numero di deferimenti alla Corte europea e di formare una sorta di azione collettiva".a legge sul pass sanitario servirebbe sostanzialmente peri, anche se il vaccino minaccia l'integrità fisica delle persone, e rappresenterebbenella vita privata delle persone.Replicando a queste accuse, i giudici della CEDU obiettano che illa legge sul pass sanitario violi i suoi diritti.Ma vi sarebbe anche un, poiché il ricorso non è stato rimandato alla Corte da un tribunale francese, ne Zambrano ha dimostrato che sarebbe stato unitile rivolgersi ad un tribunale ordinario in prima istanza. Il ricorrente avrebbe quindicon il preciso intento di "imbottigliare, ingolfare e inondare" la Corte di ricorsi ed impedirne il normale funzionamento.