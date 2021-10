Il settore utility italiano è effervescente (+2,59%), seduta effervescente per Enel

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

Enel

Italgas

Terna

listino milanese

ERG

Falck Renewables

bassa capitalizzazione

Edison R

algoWatt

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 6 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 37.765,7, dopo un esordio a 37.737,1.Tra ledi Piazza Affari del comparto utility, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,24%.In luce, con un ampio progresso dell'1,46%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,36%.Tra le medie imprese quotate sul, moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dello 0,92%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,58%.Tra i titoli adell'indice utility, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,81%.