Il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari brillante (+2,73%)

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita delIlha aperto a quota 123.712,8, balzando del 2,73% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 12 punti, dopo un avvio a quota 686.Tra leitaliane, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,34%.Tra ledi Piazza Affari, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 4,34% sui valori precedenti.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,69%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,54%.