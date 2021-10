Ivass, nel 2020 raccolta premi da R.C. sanitaria pari a 604 milioni di euro (+4%)

(Teleborsa) - Nel 2020 la raccolta premi per i rischi daè stata di, in aumento del 4% rispetto all'anno precedente. Il dato è emerso dal Bollettino statistico dell'– l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – sui rischi da responsabilità civile sanitaria in Italia. Lo studio ha sottolineato come l'attribuiti alsui risarcimenti e sulle riserve sia stato "molto modesto", mentre la gran parte delle imprese che colloca coperture per le strutture sanitarie segnala di avere in programma ulteriori clausole di esclusione o aggravanti per i rischi pandemici nei nuovi contratti.L'80% dellaè concentrata nei primi 5 operatori del mercato (66% da parte di imprese vigilate). Prosegue la diminuzione del numero di strutture pubbliche assicurate (attualmente 535 rispetto alle oltre 1.400 del 2010). Tra il 2012 e il 2019 sono cresciuti gli stanziamenti dei fondi per la cosiddetta "" in alternativa o ad integrazione della protezione assicurativa tradizionale. Le imprese a controllo estero, con sede principale in Italia o in altri paesi, raccolgono il 92% dei premi per le coperture dei rischi delle strutture pubbliche, il 34% per le strutture private e il 42% per il personale sanitario.Tra il, il 4% ha utilizzato una compagnia diversa da quella dell'anno precedente, ottenendo riduzioni di premio con maggior frequenza rispetto a chi ha scelto di restare con la stessa compagnia. I sinistri in campo sanitario sono liquidati molto lentamente (nel 2020 soltanto il 7,2% di quelli liquidati nell'anno) e la tendenza è di risarcire per primi i sinistri di minore entità.